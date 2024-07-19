Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı gezdi

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nı gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından restorasyon, peyzaj ve iyileştirme çalışmaları tamamlanan Beşiktaş'taki Yıldız Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından sarayı gezerek Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan eserler ve saray hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL