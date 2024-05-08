Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi hedefi ve birçok konu ele alındı. Görüşmenin ardından heyetler arası Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katıldılar.

08.05.2024 14:29
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında Cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, ticari ve ekonomik ilişkiler, yatırımlar, gümrük ve lojistik, enerji, eğitim, e-Devlet uygulamaları, Azerbaycan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üyelik süreci gibi birçok konu değerlendirildi. Görüşmenin ardından Yılmaz ve Asadov, heyetler arası Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Asadov basın toplantısı düzenleyecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü - Son Dakika
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