Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Çiftçilerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, planlı tarım politikaları çerçevesinde çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Planlı tarım politikamız çerçevesinde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarımı stratejik bir sektör olarak görüyoruz ve tüm imkanlarımızla desteklemeyi sürdüreceğiz."
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