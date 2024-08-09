Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hatice Akbaş'ı kutladı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 54 kiloda gümüş madalya alan milli boksör Hatice Akbaş'ı kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katıldığı ilk olimpiyattan gümüş madalya ile dönen sporcumuz Hatice Akbaş'ı ve spor yaşamına katkı sunan herkesi tebrik ederim. Bir sonraki olimpiyatlarda altın olsun dileğiyle…" ifadesini kullandı.