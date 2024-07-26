Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail'deki katliam rejimi güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ulaşmak isteyen Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini kaydeden TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı lanetliyorum. İsrail'in zorbalıklarını ve katliamlarını büyük bir çaba ve fedakarlıkla dünyaya aktaran gazetecilerin engellenmesine ve basın özgürlüğünün vahşice hedef alınmasına karşı uluslararası toplumu sessiz kalmamaya ve dayanışmaya davet ediyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."