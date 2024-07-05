Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merih Demiral'a verilen men cezasını eleştirdi

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli futbolcu Merih Demiral'a verilen 2 maçlık men cezası kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği siyasi kararlarla gölgelenmemelidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA