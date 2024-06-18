Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Aydınlar Belde Başkanı için başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
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