Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, Tüm Milletin Yüzyılıdır - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, Tüm Milletin Yüzyılıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, Tüm Milletin Yüzyılıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tunceli'de gerçekleştirdiği programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüzyılı olduğunu ve terörün herkesin düşmanı olduğunu belirtti. Yılmaz, kitap okumanın önemine vurgu yaparak, kütüphanelerin ve kitapların insanları zenginleştirdiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin yeni yüzyılda tüm milletin ve toplumun katkısıyla büyük başarılara imza atacağını ifade etti.

16.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:35
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle 81 vilayetiyle, 85 milyonun yüzyılı olacaktır. Bu herhangi bir partinin, herhangi bir kesimin değil, tüm milletimizin ve tüm toplumun yüzyılıdır." dedi.

Yılmaz, Tunceli programları kapsamında Moğultay Mahallesi'ndeki Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nun açılış programına katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Yılmaz, Tunceli'de geçmiş yıllarda terör olayları nedeniyle bazı sıkıntılar olduğunu söyledi.

Kentin artık huzur ve güven ortamına kavuştuğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ben her zaman söylüyorum. Siyaset ayrı, herkesin kendi siyasi bakışı, görüşü, tercihi olabilir. Ama terör bütün insanlığın düşmanıdır, hangi siyasi anlayıştan olursa olsun herkesin düşmanıdır. Terör demokrasiye de kalkınmaya da en büyük zararı verir. Terörün olduğu yerde ne temel hak ve özgürlüklerinizi yaşayabilirsiniz ne de o yöre kalkınabilir, gelişebilir. Terör nasıl en büyük zararı bu bölgeye verdiyse terörün olmadığı ortamda da en büyük faydayı yine bu bölge görecektir. Potansiyelini açığa çıkarıp her geçen yıl inşallah daha ilerilere gidecektir. Bundan da hiçbir kuşkum yok. Halkımızın elinde, çocuklarımızın elinde silahlar değil, kitaplar olmalı. İnsanlar birbirleriyle şiddet yoluyla değil, konuşarak, medeni bir şekilde tartışarak, ne varsa söyleyecekleri söylemeliler. İşte bu anlamda bilgi, insanın yetişmesi her şeyin anahtarı. İnsan her şeyin özü anahtarı."

Tunceli'de Alevi kültürünün hakim olduğunu dile getiren Yılmaz, "Aleviliğin özünde de bana göre insan var. Bizim dinimizin özünde de hepimizin inandığı İslam'ın özünde de bu var. Ne diyoruz? İnsan eşrefi mahlukat diyoruz. Yani yaratılmış olanların en şereflisi, en yücesi. Dolayısıyla insana hizmet eden, insanı bilgilendiren her şey çok çok kıymetli ve kutsal." ifadelerini kullandı.

Tunceli'de 7 kütüphanenin bulunduğunu ve Pertek ile Ovacık ilçelerinde de kütüphane açma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yılmaz, kitabın yerini hiçbir internet ve sosyal medyanın tutmadığını vurguladı.

"Kitap gerçekten çok iyi bir dost"

Yılmaz, kitap okumanın insana farklı şeyler kattığını belirterek, "Tabii ki modern bir dünyadayız. Her türlü teknolojik imkanı da kullanacağız, yanlış anlamayın. Onlara da dediğimiz bir şey yok. Ama kitap okumayı da ihmal etmeyelim. Burada gençlerimiz, çocuklarımız var. Özellikle bir abileri olarak tavsiye ediyorum. Kitap gerçekten çok iyi bir dost. Sizi zenginleştiren, size farklı dünyalar açan bir alem. Dolayısıyla kitaplarla ilişkilerimizi de kütüphaneler vesilesiyle ve başka vesilelerle devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Son 20 yılda birçok yörenin eksikliklerini ve geçmiş ihmallerini gidermeye çalıştıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz 100. yılını geride bıraktı, yeni bir yüzyıla girdik. Biz buna Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle 81 vilayetiyle, 85 milyonun yüzyılı olacaktır. Bu herhangi bir partinin, herhangi bir kesimin değil, tüm milletimizin ve tüm toplumun yüzyılıdır. ve herkesin de katkısıyla katılımıyla oluşacak bir yüzyıldır. İnşallah Tunceli'den de bölgemizden de büyük katkılar ve önemli katkıları göreceğiz. Kütüphanelerimizde hikmete kulak veren, ilmin denizinde yüzen ve yepyeni eserler ortaya çıkaran araştırmacılara ve kitap dostlarına özellikle zihin açıklığı diliyorum. Bugün burada bizi dinleyen bazı çocuklarımız, gençlerimiz bu kitaplarla yetişip ailelerine, Tunceli'ye, içinden çıktıkları yöreye, milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa inşallah yeni değerler katacaklar, faydalar sağlayacaklar ona da yürekten inanıyoruz."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler, kurdele keserek kütüphane binasını hizmete açtı, içinde incelemelerde bulundu.

Programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı, Tüm Milletin Yüzyılıdır - Son Dakika

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