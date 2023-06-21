Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor

Yeni Kabine'de bakan yardımcıları belli oldu! Aralarında tanıdık isimler de var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir günlük çalışma ziyareti yapacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceklerdir" denildi.