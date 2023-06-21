Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor

21.06.2023 21:03

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir günlük çalışma ziyareti yapacaklar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir günlük çalışma ziyareti yapacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu akşam, bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceklerdir" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • sus ceo: İnşallah borç para almak için gitmiyorlar. Borç para alarak bende ekonomiyi yönetirim. Önemli olan dışarıdan yatırımcıyı çekmek için ülkede adaleti sağlamak, ihalelerin şeffaf olması, devamında üretimi artırmak, istihdamı sağlamak ve en önemlisi çalmamak ve yolsuzluk yapmamaktır. Bunları yapmak içinde iyi ahlak sahibi ve dürüst olmak gerekir. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Şimşek, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Birleşik Arap Emirlikleri'ne Gidiyor - Son Dakika
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