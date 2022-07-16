Çeşitli programlara katılmak için helikopterle Çekerek ilçesine gelen Oktay, beraberindeki Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Yozgat Valisi Ziya Polat ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek Bilim Merkezi'nde incelemede bulundu - Son Dakika

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