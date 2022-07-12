Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in, nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın taktığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan 'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, önümüzdeki günlerde evlenecek.

Kaynak: İHA

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