Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de bu yıl 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katıldı.
Oktay, açılış öncesi düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile bir araya geldi.
Yemeğin ardından Oktay, oyunların düzenleneceği stadyuma hareket etti. Burada diğer devlet başkanlarıyla birlikte açılış törenini izledi.
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