Yemeğin ardından Oktay, oyunların düzenleneceği stadyuma hareket etti. Burada diğer devlet başkanlarıyla birlikte açılış törenini izledi.

Oktay, açılış öncesi düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile bir araya geldi.

Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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