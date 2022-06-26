Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı

26.06.2022 01:21
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de bu yıl 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cezayir'de bu yıl 19'uncusu düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Oktay, açılış öncesi düzenlenen gala yemeğinde Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile bir araya geldi.

Yemeğin ardından Oktay, oyunların düzenleneceği stadyuma hareket etti. Burada diğer devlet başkanlarıyla birlikte açılış törenini izledi.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Akdeniz Oyunları Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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