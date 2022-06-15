Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında e-Ticaret toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında e-Ticaret toplantısı yapıldı

15.06.2022 19:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında e-Ticaret toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda, e-Ticaret konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda, e-Ticaret konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün e-Ticaret firmalarıyla istişare toplantısı düzenleyen Oktay, bugün de başta gıda ve konfeksiyon perakendecileri olmak üzere, sektörde yer alan şirketlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile ilgili bürokratlar katıldı.

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Adil ve iyi işleyen bir e-ticaret ekosistemi oluşturmak yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz'
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında e-Ticaret toplantısı yapıldı - Son Dakika

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