Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı

12.05.2022 15:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj paylaştı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek engel zihinlerdedir. Engel tanımayan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan engelli vatandaşlarımızın refahını yükseltmek sosyal devlet anlayışımızın bir gereğidir. Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sıhhat ve başarı dolu engelsiz bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı - Son Dakika


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