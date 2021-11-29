Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. Oktay, Mustafa Cengiz'in ailesine üzüntülerini ve baş sağlığı dileklerini ileterek, merhumun gerek Galatasaray'a gerekse de Türk sporuna hatırı sayılır katkılarda bulunduğunu kaydetti. Sarper Cengiz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.

Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu - Son Dakika

Son Dakika

Genç doktorun feci sonu! Balkona kaçan kedisini kurtarmak istedi!

Esnafın umudu taksit ve vadelerin artırılmasında!

Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun

Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı

Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş!

Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti