Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

06.05.2022 15:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti. Oktay, Bakanlığa gelişinde Soylu tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı.

Oktay, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından "#SeninleyizSoylu" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin huzur ve güvenliği için başarılı çalışmalar gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da ziyaretlerde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Hekimoğlu'nu kabul etti

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
17:09 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı sokak ortasında öldüren katil zanlısı tutuklandı
17:04 Avrasya Araştırma'dan son seçim anketi: Erdoğan üç ihtimalde de kaybediyor
16:59 ABD eski Savunma Bakanı Esper'den itiraf: Trump, Meksika'daki uyuşturucu laboratuvarlarına füze yağdırmayı planlıyordu
16:52 Sezona yıldızsız formayla giren Fenerbahçe 5.yıldızlı formalarla sahaya çıkmaya hazırlanıyor
16:48 Zelenski'den Rusya'ya: Azovstal fabrikasına sığınan askerler ve sivilleri öldürürseniz ateşkes imkansız hale gelir
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 17:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement