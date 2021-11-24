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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti

24.11.2021 15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'yı kabul etti.

Oktay, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki kabulde yaptığı konuşmada, Taha'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinden memnun olduklarını belirtti.

Türkiye'nin, Afrika ile ilişkilerinin kadim kardeşlik bağlarına dayandığını ve bugün de tüm Afrika ülkeleri ile iş birliğinin sürdüğünü ifade eden Oktay, Türkiye'nin, teşkilatın, İslam ülkelerine yönelik meselelerin çözümü için atacağı adımlarda destekçisi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2016 yılında çağrısı ile İstanbul'da kurulması planlanan Tahkim Merkezi çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildiren Oktay, merkezin, tüm İİT üyelerinin özel sektörlerine hitap etmekte olduğunu aktardı. Fuat Oktay, teşkilatın bu konuda atacağı tüm somut adımlara öncelik verileceğini vurguladı.

"Atacağınız adımların tam destekçisi olacağız"

Birleşmiş Milletler'den (BM) sonra en fazla üyeye sahip hükümetler arası kuruluş olan İİT'nin, gerçek potansiyelini ortaya koyma zamanının geldiğini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Görev süreniz boyunca, İslam dünyasının ortak meselelerinin halledilmesi noktasında atacağınız adımların tam destekçisi olacağız. Genel Sekreter olarak Afrika Grubu'na mensup bir ülkeden seçilmeniz, Afrika'ya dair meselelerin, İİT'nin gündeminde öncelik verilmesine imkan tanıyacaktır. İİT Zirve Dönem Başkanlığının da 2022 yılında Afrika Grubu'na mensup bir diğer ülke olan Gambiya tarafından üstlenilecek olmasını önemsiyoruz."

"Hedeflerimize ulaşmak için, teşkilatın kapsamlı bir reforma tabi tutulması ve daha etkin bir çalışma kültürüne kavuşmasını elzem görüyoruz" diyen Oktay, en önemli gündemlerinden birinin teşkilatın kuruluş sebebi olan Filistin ve Kudüs davaları olduğuna dikkati çekti.

Oktay, "Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında teşkilatın bu konuda daha aktif yaklaşımlar ortaya koymasını sağladık. Bu sayede teşkilatın gündem belirleyen bir kuruluş olabileceğini tüm dünyaya gösterdik. Öte yandan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün küresel ölçekte artmakta olduğunu endişeyle izliyoruz. İİT'nin bu konuda da ön alıcı adımlarla Müslümanların sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum." dedi.

"Müslüman kardeşlerimizin haklarının korunmasına İİT uzun yıllardır destek vermektedir"

"Son derece önem verdiğimiz Kıbrıs ve Batı Trakya Türkleri gibi meselelere ve oradaki Müslüman kardeşlerimizin haklarının korunmasına İİT uzun yıllardır destek vermektedir." ifadesini kullanan Oktay, bu desteğin devam etmesini önemsediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Bu noktada, İİT'nin gözlemci üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret etmenizi temenni ediyorum. Bu ziyaret, orada yaşayan kardeşlerimize güç verecektir. Malumunuz KKTC'ye üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi, ilgili İİT kararlarıyla kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, önceki dönemlerde İİT Genel Sekreteri, Ada'yı ziyaret etmişti. Keza Uygur, Rohinga, Keşmir Müslümanları ve Avrupa'da yaşayan Müslümanların da teşkilattan beklentileri var."

Anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü ve arabuluculuk konusuna özel önem verdiklerini vurgulayan Oktay, "İİT'de bu alanda önemli mesafe kaydedilmesine liderlik ettik. Bu konuda daha fazla ilerleme olmasına öncelik vereceğinizi umuyoruz. 51. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaparak, dönem başkanlığını üstlenmek istiyoruz. Adaylığımızı önümüzdeki yıl mart ayında İslamabad'da düzenlenecek 48. DBK Toplantısı'nda ilan edeceğiz. Bu hususta da desteklerinizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İİT Genel Sekreteri Taha da İSEDAK aracılığıyla dost ve kardeş ülke Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Taha, Filistin meselesinde de İİT olarak daha fazla çalışma yapacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İİT Genel Sekreteri Taha'yı kabul etti - Son Dakika
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