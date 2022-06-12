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Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi - Son Dakika

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