Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi

12.06.2022 14:26
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerlerimiz Ömer Yıldırım, Mehmet Ali Çap ve Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."ifadelerini kullandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit, 3 asker yaralı MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı' MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı' Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı Msb: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker Yaralandı
Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi - Son Dakika

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