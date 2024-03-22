Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Rusya'daki Terör Saldırısını Kınadı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayınladıkları mesajla Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısına ilişkin siyasilerde kınama paylaşımları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetlediğini belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, kim yaparsa yapsın, masum insanları hedef alan terör bir insanlık suçudur. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA