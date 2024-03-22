Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Rusya'daki Terör Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayınladıkları mesajla Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısına ilişkin siyasilerde kınama paylaşımları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapılan saldırıyı en güçlü şekilde lanetlediğini belirterek, "Dünyanın neresinde olursa olsun, kim yaparsa yapsın, masum insanları hedef alan terör bir insanlık suçudur. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Malatya'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, partinin 488 bin üye kaydına ulaştığını ve Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olduklarını belirtti. Erbakan, hedeflerinin bir milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu ve 31 Mart seçimlerinde oylarını arttıracaklarını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti ve konuşmasında Gazze'nin işgal altında olduğu günden beri sokaklara çıkan insanlık cephesine değindi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir tesiste yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı güven ve istikrarın en büyük güç olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın dört bir yanında soydaşları ve destekçileri olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin üzerindeki sorumluluğun arttığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin gücünü korumak ve ileri hedeflerine ulaşmak için çabalayacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Terör bütün dünyanın belası. Dolayısıyla terör konusunda uluslararası işbirliğini arttırmamız lazım.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Vali Çelik, muhtarlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Programa, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve muhtarlar da katıldı.
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