Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 131 fonun portföyde yüzde 7,7 payı olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 131 fonun portföyde yüzde 7,7 payı olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tasfiye halindeki 131 fonun toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturduğunu belirtti. Yılmaz, sorunun sınırlı alanda yaşandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Tasfiye halindeki 131 fon, toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturuyor. Sorun sınırlı alanda yaşandı"
Kaynak: AA
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