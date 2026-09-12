Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin, darbe dönemlerinin karanlığında yalnızca demokrasisini ve hukuk düzenini değil genç evlatlarını, yıllarını ve geleceğe dair umutlarını kaybetme riskiyle uzun yıllar boyunca karşı karşıya kaldığını belirten Yılmaz, "Milletimizin iradesini vesayet altına alan darbelerin yol açtığı siyasi, sosyal ve ekonomik tahribatın izlerini silmek de yine çok uzun yıllarımızı almıştır." ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sivil siyasetten ve milli iradenin üstünlüğünden taviz vermeyen güçlü duruşumuz ve milletimizin sarsılmaz desteğiyle vesayet odakları birer birer tasfiye edilmiş, Türkiye, darbeler dönemini geride bırakmıştır. 12 Eylül 1980 darbesinin 46. yıl dönümünde, demokrasimizi hedef alan tüm darbeleri ve darbe girişimlerini bir kez daha lanetliyorum. Milli iradeye, demokrasiye, hukuka ve sivil siyasete her koşulda sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin geleceğinde vesayete de darbelere de yer yoktur."