Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Uzman Çavuş Geniş için başsağlığı mesajı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Ağrı'da görevi esnasında şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.