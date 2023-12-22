Pençe-Kilit Harekatı\'nda 3 Mehmetçik Şehit, 4 Mehmetçik Yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma Bakanlığımızın paylaştığı çok üzücü bir haber var. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdiğimizi ve 4 Mehmetçiğimizin yaralı olduğunu derin teessürle öğrendik" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Yılmaz, "Savunma Bakanlığımızın paylaştığı çok üzücü bir haber var. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdiğimizi ve 4 Mehmetçiğimizin yaralı olduğunu derin teessürle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kahraman Mehmetçiklerimizin tahliye ve tedavilerini kurumlarımız yakından takip ediyor. İlgililer çok yakından sahayla ilgileniyorlar. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Bu hadiseler bizi derinden üzmektedir. Bu aynı zamanda terörle mücadele kararlılığımızı da arttırarak devam ettirecektir" dedi. - ANKARA