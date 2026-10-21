Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarının güçleneceğini söyledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarının güçleneceğini söyledi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarının mevcut sorunların aşılmasıyla yoluna daha güçlü şekilde devam edeceğini söyledi. Yılmaz, bu sürecin yatırımcılara ve ülke ekonomisine de kazandıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak"

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıPolitikaEkonomiSon Dakika

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