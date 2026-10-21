Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarının güçleneceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarının güçleneceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasalarının mevcut sorunların aşılmasıyla yoluna daha güçlü şekilde devam edeceğini söyledi. Yılmaz, bu sürecin yatırımcılara ve ülke ekonomisine de kazandıracağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Mevcut sorunların aşılmasıyla sermaye piyasalarımız yoluna daha güçlü şekilde devam edecek, yatırımcılarına da ülke ekonomisine de kazandıracak"
Kaynak: AA
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