Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Genel Kurul'da bilgi verecek

'CEVDET YILMAZ GENEL KURULDA BİLGİ VERECEK'

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Genel Kurul'daki konuşmasının devamında, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalara değindi. Zengin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden AK Parti Grubu adına şunu ifade etmek istiyorum; Bu konuda kim yanlış yaptıysa, kim hukuku ihlal ettiyse, kim vatandaşlarımızın parasını istismar ettiyse, gasbettiyse siyasi görüşüne, sosyal çevresine, makamına, kimin yakını olduğuna bakılmaksızın hukuk önünde muhakkak hesap verilmelidir. Bu insanlar muhakkak surette soruşturmaya tabi tutulmalıdır ve muhakkak ifadeye çağırılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak da şunu belirtmek istiyorum; Biz istiyoruz ki yarın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, genel görüşme de yapabiliriz tercihimiz budur. İç Tüzük 59'a göre Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Genel Kurul'a gelecek ve bizlere bilgi verecekler. Bu bilginin en önemli kısmı Fon İzleme Koordinasyon Kurulu ve aynı zamanda tabii ki yargısal süreçler devam ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımız da Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet etti. Burada iki önemli aşama var; Bunlardan bir tanesi mevcut problemin çözümüyle ilgili yöntemler. Ne yapacağız? Tam sayı değil ama yaklaşık bir sayı olarak 300 bin civarında vatandaşımızın bu konudaki mağduriyeti 1 milyon TL'nin altında. Bir an evvel onların mağduriyetinin giderilmesi hedefleniyor. Burada altını çizmemiz gereken şey, bu ödemeler yapılırken bütçeye asla yük gelmemeli, bu ödemeler bütçeden yapılmamalı. Kimse bu parayı çalanlar, bu onlardan tahsil edilmeli" ifadelerini kullandı.