İmamoğlu'nun Nagehan Alçı'ya röportaj vermesi Fazıl Say'ı çılgına çevirdi: İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere saygısızlık bu

Geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup gazeteci ile birlikte Karadeniz turuna çıkmıştı. İmamoğlu'nun yanında Nagehan Alçı'nın bulunması ise kendi çevresindeki isimler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İBB Başkanı'nın bu eleştirilere "Vız gelir tırıs gider" şeklinde yanıt vermesi ise tartışmaları daha da alevlendirmişti. Ünlü piyanist Fazıl Say ise İmamoğlu'na tepki göstererek, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum" demişti.

"ASLA ADAY FALAN GÖSTERİLMEMELİ"

Ekrem İmamoğlu ise bu olaylardan sonra, tepkileri üzerine çekmesine neden olan Nagehan Alçı'ya röportaj verdi. Bu gelişme üzerine Fazıl Say yeniden İmamoğlu'nu hedef aldı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Say, "Aday falan asla göstermemeli. CHP, alay mı ediliyor bizlerle? Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu." dedi.

"ASIL KAHRAMAN CANAN KAFTANCIOĞLU'DUR"

Say, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Ya Nagehan ve eşinin mağdur ettiği Atatürkçüler, demokratlar, çağdaş insanlar ne olacak? Evleri basılanlar? Hasta yatağından alınanlar? Bu ülkeyi savunan bizler çok mu keyif aldık mahkemelerde filan sürünürken? Bu yüzden pişmanım hayal kırıklığım büyük. Sadece ben değil. Çoğumuz. Benim için İstanbul'u asıl kazanan zaten Canan'dır. Asıl kahramanı odur. O yüzden bedel ödetilen mahkemelerde süründürtülen de Canan oldu. Benim gittiğim ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu yoktu bile. Çok tuhafıma gitmişti."