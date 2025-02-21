Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yassıada yargısı rezaletinden beslenenlerin, 12 Eylül ve 28 Şubat yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır.

21.02.2025 21:28
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yassıada yargısı rezaletinden beslenenlerin, 12 Eylül ve 28 Şubat yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada son günlerde savcı ve hakimlerin hedef gösterildiğini ve yargıyı hedef alanlar olduğunu ifade ederek, "Son günlerde bağımsız yargıyı hedef alanların, savcı ve hakimleri hedef gösterenlerin, mahkemeleri töhmet altında bırakanların, söz birliğiyle ve örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarına şahitlik ediyoruz. Öncelikle altını çizerek belirteyim ki, Yassıada yargısı rezaletinden beslenenlerin, 12 Eylül ve 28 Şubat yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır" dedi.

Darbe dönemlerinde vesayetçileri alkışlayanların şu an yargı üzerinden Cumhurbaşkanını hedef alamayacağını belirten Altun, "Darbe dönemlerinde vesayetçilerin yargıya verdiği brifingleri alkışlayanlar, psikolojik harekat merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alanlar, özgürlükleri rafa kaldırıp milleti kafese alan yasakları onaylayanların bugün bağımsız yargıdan söz ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezalettir. Organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmaktır. Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz. Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırılmasına da göz yummayız" açıklamasında bulundu.

Etik çerçevede siyasi mücadelelere saygı duyduklarını ama hakaret ve iftira üzerinden gündem oluşturanlara tolerans göstermeyeceklerini vurgulayan Altun, "Bilgiye dayalı tartışmalar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen siyasi mücadelelere saygımız sınırsızdır. Hakaret, iftira, dezenformasyon ve manipülasyonlarla gündem oluşturmaya çalışıp demokratik değerlerin aşınması için mücadele edenlere ise toleransımız sıfırdır. Manipülatif stratejilere karşı bilincimiz açık, direncimiz yerindedir. Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Politika, 28 Şubat, Hukuk, Eylül, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır' - Son Dakika

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