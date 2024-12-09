Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Şehitler için taziye mesajı

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun," Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür. Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. Altun, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında 6 askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür. Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Milletimizin başı sağ olsun." - ANKARA