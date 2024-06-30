Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran gününün 'Koruyucu Aile Günü' ilan edildiğini hatırlatarak, koruyucu ailelerin çocuklara sıcak bir aile ortamı sunarak umut ve başlangıçlar kattığını vurguladı. Altun, tüm koruyucu ailelerin özverisini takdir ettiğini ve Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ettiğini belirtti.

30.06.2024 15:22
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Haziran 2021'de imzalanan karar ile Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran gününün, "Koruyucu Aile Günü" ilan edildiğini hatırlattı.

Her çocuğun sevgi dolu bir yuvada yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayan Altun, "Koruyucu aileler, çocuklarımızın hayatlarına yeni umutlar ve güzel başlangıçlar katarak onlara sıcak bir aile ortamı sunmaktadır. Bu anlamlı günde, tüm koruyucu ailelerin özverisini en içten duygularımla takdir ediyor ve Koruyucu Aile Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Koruyucu Aile Günü, Fahrettin Altun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı - Son Dakika

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