 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etmedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kardak'ta yaşanan gerginlik görüntülerinin güncel olmadığını ve 2020'de dolaşıma girdiğini açıkladı. Bölgede herhangi bir gerilimin olmadığı ve çipura avlama sezonunun sakin geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türk sahil güvenliği, Kardak\'taki Yunan balıkçıları tehdit etmedi
11.01.2024 - 15:31,
Abone Ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin, güncel olmadığı ve 2020'de dijital mecralarda dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığı, Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneğinin de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıkladığı kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etmedi - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement