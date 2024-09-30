Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de bir araya geldi. Toplantıda ülke gündemine dair önemli konuların ele alınması bekleniyor. Hükümetin mevcut politikaları ve gelecekteki planları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.
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30.09.2024 21:05:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı Beştepe'de Gerçekleşti - Son Dakika
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