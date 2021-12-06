Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "6-7 Aralık 2021 tarihlerinde Katar'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Katar Devlet Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle, resmi ziyarette bulunmak üzere 6-7 Aralık 'ta Katar'a gidecek.

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