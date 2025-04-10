Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil

Cumhurbaşkanlığı\'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil

Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının bugün Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte 10 ayrı kurula toplam 140 isim atanırken listede yer alan bazı isimler ise yine tartışma konusu oldu. Ramazan Bingöl Et Lokantası'nın sahibi Ramazan Bingöl'ün Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi olarak atamasına CHP'den ''Tarım kebapçının değil, çiftçinin işidir'' tepkisi geldi.

10.04.2025 15:02
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ramazan Bingöl Et Lokantası'nın sahibi Ramazan Bingöl'ün Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu'na atanmasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bingöl Et Lokantası'nın sahibi Ramazan Bingöl'ü Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi yaptı. Bir kebapçı, artık bu ülkenin tarım üst kurulunda söz sahibi. Bu bir şaka değil, bir karikatür değil. Bu, ülkeyi yönetenlerin tarıma bakış açısının açık bir özetidir. Onlar için liyakat değil, sadakat esas. Bu kafayla, bu anlayışla, bu ciddiyetsizlikle tarımın değil geleceği, bugünü bile kurtarılamaz. Tarım politikası kebapçıya teslim edilemez" dedi.

"KEBAPÇI TARIM ÜST KURULUNDA SÖZ SAHİBİ"

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem, şunları kaydetti:

"Türkiye tarımda tarihinin en büyük çöküşlerinden birini yaşarken iktidarın verdiği mesaj nettir: 'Biz tarımdan da çiftçiden de umudu kestik. Artık göz boyayacağız.' Son örnek, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bingöl Et Lokantası'nın sahibi Ramazan Bingöl'ü Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi yaptı. Evet, yanlış duymadınız. Bir kebapçı, artık bu ülkenin tarım üst kurulunda söz sahibi. Bu bir şaka değil, bir karikatür değil. Bu, ülkeyi yönetenlerin tarıma bakış açısının açık bir özetidir. Çünkü onlar için tarım köylünün geçim kaynağı, toprağın bereketi, gıda güvenliği meselesi değil; etin fiyatı kaç lira olmuş, kebap kaç gram gelmiş, onun hesabı.

"TARIM POLİTİKASI KEBAPÇIYA TESLİM EDİLEMEZ"

Daha önce ne gördük? Okul sahibi oldu Milli Eğitim Bakanı. Otel sahibi oldu Turizm Bakanı. Hastane sahibi oldu Sağlık Bakanı. Şimdi sıra kebapçıda. Artık Tarım Kurulu Üyesi. Peki bu atanmış şahsın tarım, hayvancılık, iklim krizi, gıda güvenliği, kooperatifçilik gibi konularda bir akademik veya saha tecrübesi var mı? Elbette yok. Ama ne önemi var, değil mi? Onlar için liyakat değil, sadakat esas. Bu noktada açıkça söylüyoruz: Bu kafayla, bu anlayışla, bu ciddiyetsizlikle tarımın değil geleceği, bugünü bile kurtarılamaz. Tarım politikası kebapçıya teslim edilemez.

İşte tam da bu yüzden bugün Mersin'deyiz. Çünkü biz tarımı saray mutfağında değil, köylünün toprağında arıyoruz. Kırsal kalkınma lokanta menüsünden değil, çiftçinin üretim gücünden doğar. Bu atamalarla tarımı talan eden bir zihniyete karşı, yerelden yükselen bir halkçı tarım modeli kurmak zorundayız. Buradan CHP'li büyükşehir belediyelerine ve onların Tarımsal ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıklarına açık çağrımızdır: Bu ülkenin gerçek tarım politikası artık sizlerin ellerindedir. Çiftçiyi destekleyen, kooperatifleri ayağa kaldıran, gıda egemenliğini esas alan tüm yerel projeleri büyütmek ve yaygınlaştırmak bugünün en büyük memleket görevidir. Biz, bu mücadelenin her adımında üreticinin, köylünün, genç çiftçinin yanında olmaya devam edeceğiz. Tarım kebapçının değil, çiftçinin işidir. Bu ülkeyi kandırmanıza artık izin vermeyeceğiz."

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Ramazan Bingöl, Politika, 3-sayfa, Gündem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yl170707:
    burda mesele kişin ne iş yaptığı değil kimin ne kadar yaladığı 30 6 Yanıtla
  • Ramazan Firat:
    chp zihniyeti karşı çıktı ise doğru atama olmuş demektir hayırlı olsun 8 18 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    Canım ülkemde chp diye bir muhalefet var yoruma açık eleştirmek de serbest makul doğrultuda bu iş insanı bir yere atanmış yanlış doğru biz de şunu diyebilirmiyiz özgür atamalı genel başkan imam oğlu atamalı ibb hırsız şişli belediyesi maltepe esenyurt atanmış örgüt yardımcıları bırakın artık şu pis siyaseti ahlak lazım ahlak 5 14 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    doğru söze ne denir 15 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    okadar yaladı sonucunu aldi 2 0 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Belki adam ziraat muhendisidir,o mesleğini yapmamış olabilirmi bu varsayim diyorki tarim ve gida diyor belki adam onceden çiftçilik hayvancilik yapmıştır chp jurada buzağı niye ariyor guvenilmese atanmazdi sanki yaliz kendileri akillilardan da ötüyorlar zamansiz hep aynilar kos aym ye 0 1 Yanıtla
  • toletela:
    sırf muhalefet olsun diye yazmayın gıda hangi bakanlığa ait bir bakın 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    şunu bile alkislayn fanatik seçmenler var. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil - Son Dakika
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