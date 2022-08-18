CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağra, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa 'da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli'de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır'ın ailelerini telefonla aradı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika

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