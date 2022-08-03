MHP, 2023 seçimleri için harekete geçiyor! İlk miting 4 Eylül'de Sivas'ta - Son Dakika
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MHP, 2023 seçimleri için harekete geçiyor! İlk miting 4 Eylül'de Sivas'ta

03.08.2022 12:54

Milliyetçi Hareket Partisi, 2023 seçimleri için sahaya iniyor. Slogan olarak, "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sözleri seçilirken, açıklanan takvimde ilk mitingin 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacağı belirtildi.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte partiler seçim çalışmalarını hızlandırdı. CHP'nin ardından MHP de mitinglerine başlıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli ilk mitingini 4 Eylül'de, Sivas'ta gerçekleştirecek.

ÇEVRE İLLERDEN DE KATILIMLAR OLACAK

MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim startını Sivas'ta verdikten sonra sırasıyla 11 Eylül'de Bursa, 18 Eylül'de Kayseri ve 25 Eylül'de de Erzurum'da vatandaşlarla buluşacak. Bu mitinglere çevre il teşkilatları da katılım sağlayacak.

SLOGAN DİKKAT ÇEKİYOR

MHP mitinglerini "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" sloganıyla yapacak. MHP'nin sloganını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını ilan ettiği konuşmaya dayandırdığı belirtildi.

ERDOĞAN, ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaptığı konuşmada "Seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok bay Kemal. Ha bire söylüyorsun Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Bay Kemal ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Siyaset hem yürek hem samimiyet işidir. Bu soruma cevap vermezsen hem yüreksizsin hem samimiyetsizsin demektir. Unutmayın horozun çok olduğu köyün sabahı geç olur derler. Baksanıza aday bile çıkmıyor, gerisi nasıl gelecek" ifadelerine yer vermişti.


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