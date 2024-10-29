Cumhuriyet Panayırı'nda Eğlence Dolu Günler - Son Dakika
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Politika

Cumhuriyet Panayırı'nda Eğlence Dolu Günler

Cumhuriyet Panayırı\'nda Eğlence Dolu Günler

Malatya'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Panayırı, çocuklara ve ailelere unutulmaz anlar yaşatıyor. Etkinlikler 31 Ekim'e kadar sürecek.

29.10.2024 17:43  Güncelleme: 17:44
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Panayırı, çocuklara ve ailelere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi arkasında Sanat Merkezi önünde düzenlenen ve 31 Ekim'e kadar sürecek olan programın ikinci gününde de çocuklar çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıldönümü kutlamaları kapsamında Sanat Sokağı'nda kurulan panayırda yer alan oyun alanları, el sanatları atölyesi ve spor aktiviteleriyle çocuklar eğlenceli ve kaliteli zaman geçirirken, ebeveynler de kültürel aktivitelerle bayram coşkusuna ortak oluyor.

Büyükşehir Belediyesi arkasında kurulan panayırı ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çocuklar ve ailelerin eğlencelerine ortak oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i gören ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirerek, panayırdan dolayı teşekkür ettiler.

Panayırda doyasıya eğlenen çocukları ve onlara eşlik eden ailelerini görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Allah'a şükürler olsun şehrimiz normalleşiyor. Biz Malatya'mızın fiziki yaralarını bir yandan sararken, bir taraftan da Malatya'mızın normalleşmesi gerektiğini ve insanların o travmaları unutması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle etkinlikler ve programlar düzenliyoruz. Kayısı Festivali'ni yapmıştık ve festivale bir hayli katılım olmuştu. Anladık ki insanımızın bu tür organizasyonlara ihtiyacı var. Aslında belediyemizin birçok etkinlikleri var. Bu bahsettiğim etkinliklerden haberdar olmanız için belediyemizin sitesine girip takip ederseniz birçok etkinliğimizin olduğunu görürsünüz. Şimdi bir de kitap fuarımız var. Hem çocuklar için hem de ebeveynlere yönelik kitaplar var. Çocukların kitaplarla buluşması en önemli unsur. Burada sizleri de neşeli halde görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Çünkü siz ne kadar neşeli ve mutlu olursanız biz de o kadar mutluyuz.

Çocuklarımız bizim için çok önemli. Çünkü çocuklar ülkemizin geleceğidir. Çocuklar bizim en kıymetli varlıklarımız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız sağ olsun bir taraftan şehrimizi ihya ediyor, bir taraftan da hayatımızın normalleşmesi için de çaba sarf ediyor. Bizler de yerel yönetimler olarak çaba sarf ediyoruz. Çocuk kütüphaneleri kurmak için çalışmalarımız var. İnşallah Malatya'mız neşeli günlerine kavuşacak. Hep birlikte 'Malatya Malatya Bulunmaz Eşin' türküsünün nakaratını daha gür söyleyeceğiz. İyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eşi Sevgi Er ile birlikte Cumhuriyet Panayırı etkinliklerine katılan çocuklara çeşitli ikramlarda bulundular. - MALATYA

Kaynak: İHA

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