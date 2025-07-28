Dalaman Belediyesi\'ndeki sınavda torpil iddiası! Düşük not almasına rağmen geçtiler

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Belediye tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı düzenlendi. Belediyenin açıkladığı sınav sonucunda yazılı sınavda yüksek puan alan 2 ismin, sözlü sınavda düşük puan aldığı, yazılı sınavda düşük puan alan 2 ismin ise sözlü sınavda yüksek puan aldığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKANININ AKRABALARI SINAVDA DÜŞÜK NOT ALMASINA RAĞMEN GEÇTİLER

Yazılı sınavda yüksek puan alanlar atanmaya hak kazanamazken, yazılı sınavda en düşük puan alan CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'un kardeşi asil, diğer en düşük puan alan Başkan Durmuş'un yengesi ise yedek olarak sınavdan geçmesi dikkat çekti. Yaşanan bu olay tepkiye neden oldu.

"TORPİLLE ZİRVEYE YERLEŞTİRİLDİLER"

AK Parti Dalaman İlçe Başkanı Hüseyin Ertuğrul, sosyal medya hesabından "Torpilin adı; Mülakat" diyerek sınavı eleştirdi. Ertuğrul açıklamasında, "Dalaman Belediyesi'nin yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı; bir sınav değil, akraba terfi tiyatrosuna dönüştü. Yazılıda en yüksek puanı alan aday sözlüde elenirken, Belediye Başkanının kardeşi ve yengesi torpille zirveye yerleştirildi. Dahası, sınava girmek isteyen bazı personelin sisteme dahil olması bile engellendi! Geçtiğimiz günlerde 'Tüyü bitmemiş yetimin hakkından söz edip gözyaşı döken Belediye Başkanı Sezer Durmuş'a şimdi soruyoruz: Yetimin hakkı nerede kaldı, Sayın Başkan? AK Parti Dalaman İlçe Teşkilatı olarak bu sınavı adeta bir komedi gibi izledik. Ama kimsenin alın teriyle dalga geçilmesine gülemeyiz. Bu adaletsizliğin sonuna kadar takipçisi olacağız. Liyakatin olmadığı yerde huzur da olmaz! Torpille değil, emekle kazananların yanında olacağız" dedi.

"HAK HUKUK ADALET ARAYYNLAR NE CEVAP VERECEKLER?"

Sınava tepki gösteren bir diğer isim ise eski Belediye Başkanı Şevket Durmuş oldu. Durmuş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dalaman Belediyesi Müdürlük Sınav Sonuçları. Hak hukuk adalet arayanlar bu sonuca ne cevap verecekler acaba? Yorum yapmıyorum bilenlerden açıklama bekliyorum. Bilgisi olan açıklama yapsın şahsi meselem değil. Ayrıca sınava girenler önceden yetkililerce sınava girilmemesi hususunda görüşme yapılmış mıdır?" diye sordu.

İlçede hatta Muğla'da gündem maddesi haline gelen sınav ile ilgili Dalaman Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Sezer Durmuş herhangi bir açıklama yapmazken, Başkan Durmuş'un telefonlara da cevap vermemesi dikkat çekti.