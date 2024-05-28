Danimarka Parlamentosu Filistin'in Bağımsızlığını Tanımayı Reddetti

Politika

Danimarka parlamentosunda, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısı 21'e karşı 83 oyla reddedildi.

Danimarka parlamentosunda, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak tanınmasına ilişkin yasa tasarısı oylandı. Tasarı, 21'e karşı 83 oyla reddedilirken, 2 milletvekili çekimser kaldı. Oylamaya, 73 milletvekili ise katılmadı. Oylamaya katılmayan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, "Bu kararı destekleyemeyiz ancak destekleyebileceğimiz bir günün gelmesini diliyoruz" dedi.

"Filistin'de bağımsız bir ülke için gerekli ön koşullar şimdilik mevcut değil"

Rasmussen geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Filistin'de bağımsız bir ülke için gerekli ön koşulların şimdilik mevcut olmadığını belirtmiş, Danimarka'nın Filistin'i tanımaya hazır olmadığını söylemişti. Rasmussen, "Devlet olabilmek için kontrol edilen bir bölgeye ve onu kontrol edebilecek bazı otoritelere sahip olması gerekmektedir" demişti.

Danimarka'nın Filistin'in tanınmasına yönelik yasa tasarısı ilk olarak şubat ayında parlamentodaki dört sol parti tarafından sunulmuş ancak yasa tasarısı yeterli oy almamıştı.

Öte yandan Norveç, İrlanda ve İspanya, bugün Filistin'i resmen tanıdı. - KOPENHAG