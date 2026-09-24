Danimarka Savunma İstihbaratı, Rusya'nın hibrit savaşını tırmandırmasını bekliyor - Son Dakika
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Danimarka Savunma İstihbaratı, Rusya'nın hibrit savaşını tırmandırmasını bekliyor

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Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, Rusya'nın önümüzdeki aylarda Batı ve NATO'ya karşı hibrit savaşını yoğunlaştırmasını bekliyor. Servis, sınırlı askeri saldırı riskinin düşük ama arttığını, hibrit saldırıların Ukrayna'yı destekleyen altyapıya yönelik olabileceğini belirtti.

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi, önümüzdeki aylarda Rusya'nın hibrit savaşı tırmandırmasının beklendiği konusunda uyarıda bulundu.

Danimarka Savunma İstihbarat Servisi yeni bir tehdit değerlendirmesi yayımladı. Değerlendirmede, "Danimarka, önümüzdeki aylarda Rusya'nın Batı ve NATO'ya karşı daha sık saldırılar düzenleyerek hibrit savaşını daha da yoğunlaştıracağını ve bunun etkilenen ülkeler için geçmişe kıyasla daha büyük sonuçlar doğuracağını değerlendirmektedir. Ukrayna'daki savaş devam etse bile Rusya'nın bir NATO ülkesine karşı sınırlı askeri saldırılar düzenleme riski düşük, ancak giderek artmaktadır. Rusya'nın NATO üyesi bir ülkeye fiili bir işgal girişiminde bulunmasının düşük bir ihtimal olduğunu düşünsek de artık bunu tamamen dışlayamayız" ifadelerini kullanıldı. Açıklamada, "Sınırlı bir askeri saldırı, Rusya'nın çaresiz bir hamlesi olur ve yoğunlaştırılmış hibrit saldırılar, önümüzdeki aylarda gerçekleşebilir" denildi.

Savunma İstihbarat Servisi Başkanı Thomas Ahrenkiel düzenlediği basın toplantısında, bu tür saldırıların Ukrayna'yı destekleyen altyapıya yönelik insansız hava araçları veya füzeler gibi uzun menzilli silahlarla yapılan münferit saldırıları veya Ukrayna yapımı insansız hava araçları kullanılarak gerçekleştirilen "sahte bayrak" operasyonlarını içerebileceğini söyledi. Ahrenkiel, Rusya'nın Rus azınlıkları koruma bahanesiyle NATO sınır bölgesine sınırlı sayıda asker konuşlandırabileceğini de belirterek, "Amaç ülkeyi ele geçirmek değil, NATO'yu bölmektir" dedi.

Ne olmuştu

Almanya'nın geçtiğimiz günlerde Rusya'yı Leipzig/Halle Havalimanı'na yönelik insansız hava aracı saldırısı girişimi ile suçlamasının ardından Avrupa topraklarındaki hibrit savaş ve sabotaj olayları yeniden gündeme gelmişti. Avrupa Birliği üyeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması çağrısında bulunmuştu. Moskova ise hibrit savaş, NATO ülkelerinde sabotaj operasyonları veya herhangi bir çatışma planlamasına karıştığını reddetmişti.

Danimarka-Rusya gerilimi

Danimarka ordusu, geçtiğimiz hafta bir Rus fırkateyninin Danimarka açıklarındaki uluslararası sularda kendisini görüntülemek için gönderilen bir Danimarka askeri helikopterine 2 işaret fişeği fırlattığını, bunlardan birinin uçağı kıl payı ıskaladığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA
DanimarkaPolitikaGüvenlikSavunmaRusyaDünyaNatoSon Dakika

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