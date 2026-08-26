Darende Belediye Başkanı Bozkurt, dünya şampiyonu Semih Özdemir’i ağırladı - Son Dakika
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Darende Belediye Başkanı Bozkurt, dünya şampiyonu Semih Özdemir’i ağırladı

Darende Belediye Başkanı Bozkurt, dünya şampiyonu Semih Özdemir’i ağırladı
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Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Macaristan'da 70 kiloda dünya şampiyonu olan hemşerisi Semih Özdemir'i makamında ağırladı.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, 2025 yılında Macaristan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 70 kilo kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan hemşerisi Semih Özdemir'i belediyede ağırladı.

Başkan Bozkurt, Darende'yi ve Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Semih Özdemir'in elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özdemir'in önümüzdeki ay Umman'da düzenlenecek Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda da önemli bir başarıya imza atacağına inandığını belirten Bozkurt, "Kendisine ve tüm sporcularımıza gönülden başarılar diliyor, ülkemizi ve Darendemizi en iyi şekilde temsil etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünya şampiyonu güreşçi Semih Özdemir de kendisine gösterilen ilgi ve destekten dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Darende Belediye Başkanı Bozkurt, dünya şampiyonu Semih Özdemir’i ağırladı - Son Dakika

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