Darende\'de kadın üretimine yönelik proje bayram sonrası açılıyor

Malatya'nın Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde kadın üretimine yönelik hayata geçirilen projede son hazırlıkları yerinde inceledi.
Darende Belediye Başkanı Bozkurt, bayram sonrası hizmete açılması planlanan projede ekiplerle birlikte incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kadın emeğini üretime dönüştürmeyi amaçlayan projenin ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunacağını belirten Bozkurt, hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.
Tarih, üretim ve turizmi bir araya getiren Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'ndeki projenin kısa süre içerisinde hizmete açılacağı bildirildi. - MALATYA
