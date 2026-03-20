Darende bayrama kavuştu

Darende Belediyesi ve Darende Kaymakamlığı tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni yapıldı.

Köprügözü Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, daire amirleri ve birçok vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Ramazan ayının sabır, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı mübarek bir zaman dilimi olduğunu belirtti. Bozkurt, bayramların ise bu manevi iklimin taçlandığı, gönül kapılarının ardına kadar açıldığı günler olduğunu söyledi.

Bozkurt, Darende'nin dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın her zaman en güzel örneklerini sergilemiş müstesna bir şehir olduğunu vurguladı. Belediye olarak, ilçenin gelişmesi ve güzelleşmesi için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Bozkurt, kurumlara ve hemşehrilere teşekkür etti.

Programda, Darende'nin güzellikleri ve kültürel değerleri hakkında bir video gösterimi yapıldı. Ayrıca, çocukların katıldığı çeşitli eğlence ve oyunlar düzenlendi. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MALATYA