Darende'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darende'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Darende\'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar
23.02.2026 21:54  Güncelleme: 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darende Belediyesi tarafından Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak amacıyla Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Darende Belediyesi tarafından Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak amacıyla Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu akşam sadece bir iftar sofrasını değil; vefamızı, minnetimizi ve gönül birliğimizi paylaşıyoruz. Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve kahraman gazilerimizin cesaretine borçluyuz" dedi.

Şehit ve gazi ailelerine teşekkür eden Bozkurt, "Sizlere olan şükran borcumuzu tam anlamıyla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Kapımızı ve gönlümüzü sizlere açık tutmayı bir sorumluluk değil, gönül borcu olarak görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve gazilerimizin hayatını kolaylaştıracak adımları atmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer de şehit aileleriyle birlikte iftar yapmanın anlamlı olduğunu belirterek, program nedeniyle belediye başkanına teşekkür etti.

Program, şehit ailelerine hediyeler verilmesiyle sona erdi. Yoğun katılımın olduğu programa siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gazi ve şehit aileleri katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Politika, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Darende'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar - Son Dakika

Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

22:10
Kadıköy’de inanılmaz son 905’te öne geçen Fenerbahçe, 9011’de yıkıldı
Kadıköy'de inanılmaz son! 90+5'te öne geçen Fenerbahçe, 90+11'de yıkıldı
21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:13:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Darende'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.