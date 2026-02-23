Darende\'de şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar

Darende Belediyesi tarafından Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak amacıyla Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nde şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bu akşam sadece bir iftar sofrasını değil; vefamızı, minnetimizi ve gönül birliğimizi paylaşıyoruz. Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve kahraman gazilerimizin cesaretine borçluyuz" dedi.

Şehit ve gazi ailelerine teşekkür eden Bozkurt, "Sizlere olan şükran borcumuzu tam anlamıyla ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Kapımızı ve gönlümüzü sizlere açık tutmayı bir sorumluluk değil, gönül borcu olarak görüyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve gazilerimizin hayatını kolaylaştıracak adımları atmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer de şehit aileleriyle birlikte iftar yapmanın anlamlı olduğunu belirterek, program nedeniyle belediye başkanına teşekkür etti.

Program, şehit ailelerine hediyeler verilmesiyle sona erdi. Yoğun katılımın olduğu programa siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gazi ve şehit aileleri katıldı. - MALATYA