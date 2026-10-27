Darende\'nin yeni Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan, Başkan Bozkurt\'u ziyaret etti

Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevine başlayan Ömer Doğan, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ömer Doğan'a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun ilçenin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sunacağını ifade eden Bozkurt, Doğan'ın yeni görev döneminin Darende için hayırlı olmasını temenni etti.