Darende'nin yeni Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan, Başkan Bozkurt'u ziyaret etti - Son Dakika
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Darende'nin yeni Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan, Başkan Bozkurt'u ziyaret etti

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Darende\'nin yeni Tarım ve Orman İlçe Müdürü Doğan, Başkan Bozkurt\'u ziyaret etti
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Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevine başlayan Ömer Doğan, Belediye Başkanı Alican Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu. Bozkurt, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Doğan’a teşekkür etti, iş birliğinin tarım ve hayvancılığa katkı sunacağını söyledi.

Darende Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevine başlayan Ömer Doğan, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ömer Doğan'a teşekkür etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun ilçenin tarım ve hayvancılık alanındaki gelişimine katkı sunacağını ifade eden Bozkurt, Doğan'ın yeni görev döneminin Darende için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İHA
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