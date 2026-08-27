Darline Graham, Lindsey Graham'ın Yerine Aday Oldu - Son Dakika
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Darline Graham, Lindsey Graham'ın Yerine Aday Oldu

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Lindsey Graham'ın ölümünün ardından, kız kardeşi Darline Graham 3 Kasım seçimlerinde aday oldu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine 3 Kasım'daki seçimde yarışacak isim Lindsey Graham'ın kız kardeşi Darline Graham oldu.

ABD'de 3 Kasım ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde yakından takip edilen Güney Carolina Senato yarışında aday belli oldu. Temmuz ayında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın koltuğu için yapılan özel ön seçimin ikinci turunda ABD Başkanı Donald Trump'ın açık destek verdiği Darline Graham ile Temsilciler Meclisi Üyesi Ralph Norman karşı karşıya geldi. Oyların sayılmasının ardından Graham'ın yarışı kazandığı kesinleşti. Güney Carolina'daki resmi olmayan sonuçlara göre Darline Graham oyların yaklaşık yüzde 52,5'ini alırken, Norman yüzde 47,5 seviyesinde kaldı. Yaklaşık 5 puanlık farkla seçimi kazanan Graham böylece Cumhuriyetçi Parti'nin 3 Kasım'da yapılacak genel seçimdeki Senato adayı oldu.

Lindsey Graham'ın ölümünün ardından seçim süreci başladı

Güney Carolina'yı 2003 yılından bu yana ABD Senatosu'nda temsil eden ve Haziran ayında partisinin ön seçimini kazanarak beşinci dönem için yarışmaya hazırlanan Lindsey Graham'ın 11 Temmuz'da hayatını kaybetmesinin ardından eyalette yeni bir seçim süreci başlamıştı. Güney Carolina Valisi Henry McMaster, boşalan koltuğa Lindsey Graham'ın kız kardeşi Darline Graham'ı geçici olarak atamıştı. Graham'ın mevcut görevi, kardeşinin Senato döneminin sona ereceği Ocak 2027'ye kadar devam edecek. Ancak Senato'da yeni ve tam 6 yıllık dönem için seçilecek isim 3 Kasım'daki genel seçimde belirlenecek.

İlk turda hiçbir aday yüzde 50'yi geçemedi

Lindsey Graham'ın daha önce kazandığı Cumhuriyetçi adaylığının yeni sahibini belirlemek amacıyla 11 Ağustos'ta düzenlenen özel ön seçimde 10 Cumhuriyetçi aday yarışmıştı. Darline Graham ilk turda oyların yüzde 32,8'ini alarak birinci, Ralph Norman ise yüzde 24,6 ile ikinci olmuştu. Hiçbir adayın seçimi doğrudan kazanabilmesi için gereken yüzde 50 barajını aşamaması üzerine Graham ve Norman 25 Ağustos'ta ikinci turda karşı karşıya geldi.

Trump, Graham için doğrudan devreye girdi

Seçim aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti seçmeni üzerindeki etkisi açısından da önemli bir sınav olarak görüldü. Trump, Darline Graham'ı yalnızca desteklemekle kalmadı, kendisini Senato'da tam dönem için aday olmaya teşvik eden isimlerden biri oldu. Trump, seçimden önce Güney Carolina'ya giderek Graham ile birlikte kampanya yürüttü. Seçimden bir gün önce de telefon üzerinden düzenlenen kampanya etkinliğine katılarak seçmenlerden Graham'a destek istedi. Trump, Graham'ın adaylığı konusunda kendisini yarışa girmeye teşvik ettiğini de açıkça ifade etti. Trump'a yakın siyasi eylem komitesi MAGA Inc. de yarışın son bölümünde Graham'ın kampanyasına önemli mali destek sağladı. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, komite Graham lehine seçmenlere yönelik telefon ve mesaj çalışmaları için 827 bin doların üzerinde harcama yaptı. Graham ve destekçilerinin ikinci turdaki televizyon reklamlarına 7 milyon dolardan fazla harcadığı, Norman tarafındaki harcamaların ise yaklaşık 2 milyon dolar seviyesinde kaldığı belirtildi.

Graham'dan Trump'a teşekkür

Seçim sonucunun belli olmasının ardından Güney Carolina'nın Columbia kentinde destekçilerinin karşısına çıkan Graham, son haftaların ailesi açısından son derece zor geçtiğini belirterek kardeşini her gün özlediğini söyledi. Graham, seçim zaferinde Trump'ın desteğinin önemli rol oynadığını belirterek ABD Başkanı'na teşekkür etti. Trump ile Lindsey Graham arasındaki yakın ilişkiye de değinen Graham, seçim kampanyası boyunca Trump'ın desteğini öne çıkardı.

Kasım ayında rakibi Demokrat Annie Andrews

Cumhuriyetçi Parti içindeki yarışın tamamlanmasıyla Güney Carolina Senato seçiminde gözler 3 Kasım'a çevrildi. Darline Graham genel seçimde Demokrat Parti'nin adayı Dr. Annie Andrews ile yarışacak. Graham'ın 3 Kasım seçimlerini kazanması halinde, kardeşi Lindsey Graham'ın yıllarca temsil ettiği Güney Carolina Senato koltuğunda bu kez seçmenlerin oyuyla tam 6 yıllık dönem için görev yapacak.

Kaynak: İHA

Lindsey Graham, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Darline Graham, Lindsey Graham'ın Yerine Aday Oldu - Son Dakika

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