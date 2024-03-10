Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın Projelerini Paylaştı

Politika

Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkan adayı Davut Aydın, yeni döneme dair 9 ana başlıkta hazırladığı projelerini kamuoyuyla paylaştı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın da katıldığı toplantı gövde gösterisine dönüştü.

Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Davut Aydın'ın yeni döneme dair projelerini paylaştığı, belediye meclis üyesi adaylarının tanıtımının yapıldığı program Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İki katlı salon tıklım tıklım dolarken, heyecan ve coşkunun yüksek olduğu programa, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Alinur Aktaş, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Mehmet İleri ve MHP Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, sendika, STK ve meslek odaları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP'nin milletin haliyle hallenen, diliyle dillenen, gönlüyle şereflenen, her insanın ömrünü gül bahçesine çevirmenin hedefiyle bezenen siyasi bir fıtrata ve karaktere sahip olduğuna değinen Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Davut Aydın, "Yenişehir'de birçok proje, yatırım ve hizmete imza attık. 2019 seçimleri öncesinde dile getirdiğimiz 16 projenin sayısını, dönem sonu itibariyle yeni proje ve yatırımlarla birlikte 42'ye çıkardık. Sözümüzün arkasında, milletimizin emrinde olduk. 5 yıllık icraat döneminde ulaşımdan altyapıya, çevreden kültür sanata, tarihi restorasyon çalışmalarından ekonomiye her başlıkta Yenişehir'in ihtiyaç duyduğu hizmet ve yatırımlara öncelik verdik" dedi.

Tarlada para etmeyen ürünün pazarda fahiş fiyatlara çıkmasının büyük bir sorun olduğunu belirten Aydın, "Bu soruna Yenişehir'de örnek bir projeyle çözüm ürettik. 5 kooperatifimizi bir araya getirerek, çatı bir yapı kurduk. Ardından biber halinde BEBKA'dan aldığımız destekle bir paketleme ve soğuk hava deposu kurduk. Sonrasında çiftçimizin ürününü, aracıları devreden çıkararak direkt market raflarına pazarlama faaliyetine geçtik ve başardık. Çiftçimiz alın terinin karşılığını aldı, tüketicimiz sebze ve meyveye daha uygun fiyata ulaşma imkanı buldu. Şimdi ise bu örnek çalışmayı daha büyük bir yatırımla taçlandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 yıllığına yap işlet devret modeliyle gerçekleştirdiğimiz soğuk hava ve paketleme tesisi ihalesini kazanan ulusal bir zincir market firması, tam 1 milyar liralık yatırımla ilçemize devasa bir tesis kazandıracak. Hafriyat çalışmaları tamamlandığında 40 bin metrekarelik arazide, 25 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, 500 vatandaşımıza istihdam kapısı olacak" diye konuştu.

Konuşması sık sık alkış ve sloganlar kesilen Davut Aydın, yeni döneme dair proje başlıklarını ise hazırladığı bir video ile anlattı. 'Sözümüzün arkasında, Yenişehir'imizin emrindeyiz' diyen Davut Aydın'ın yeni dönem projelerinden öne çıkan başlıklar ise şu şekilde sıralandı;

"Yenigün Kapalı Cumartesi Pazarı-Otopark Projesi, Yenişehir Hayvan Barınağı, Okullar Bölgesi- Çocuk Parkları Kamera Takip Sistemi, Yenişehir Kültür Sanat-Sinema Merkezi, Cihadiye Kır Düğün Salonu, Her Mahalleye Acil Durum Konteyneri, Yenişehir Öğretmen Konuk Evi, Yenişehir TIR Parkı Projesi, Müstecip Onbaşı Millet Parkı, Kozdere Macera Park ve Sosyal Tesis Projesi, Yenişehir Kent Müzesi, Dört Kapı Yenişehir Projesi, Gökbayrak Doğal Yaşam Merkezi, Kent Merkezi Katlı Otopark Projesi, Geleneksel Çocuk Oyunları Sokağı, Yenişehir Tarım-Hayvancılık Fuarı, Ceviz Kurutma-Boylama Tesisi Projesi, Yenişehir Fide-Tohum Üretim Merkezi, Yenişehir TMO Silosu-Lisanslı Depoculuk Projesi, Türk Dünyası Gençlik Merkezi, Tarım-Hayvancılık Makine Ekipman Desteği, Yenişehir Cansuyu Tarım Üretim-Pazarlama Kooperatifi, Yerel/Ulusal Sebze-Meyve Hallerinde İşletmecilik."

Alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Cumhur İttifakı'nın Yenişehir ve Bursa'da el ele daha büyük çalışma ve hizmetlere imza atacak. Bursa nüfusunun yüzde 2'sinin yaşadığı Yenişehir'de Davut Aydın, büyük hizmetlere imza attı. Bursa'yı ve Yenişehir'i Türkiye Yüzyılı'nda gerçek belediyecilik anlayışından koparmadan, Cumhur İttifakı çatısı altında çok daha güzel yarınlara taşımak için her alanda, her kesimden insanımıza dokunan ve şehrimize değer katacak projelerimizi sizlerin de teveccühüyle 1 Nisan'dan itibaren kollarımızı sıvayıp canla başla hep birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

Son olarak kürsüye çıkan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman da "Bursa'nın 17 ilçesinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte kazanmak için büyük bir uyumla ve azimle 'Bursa Bizim, Türkiye Hepimizin' şiarıyla çalışacak ve 'Birliğin Gücüyle Herkes İçin Herkese Göre Belediye' diyerek başaracağız. Cumhur İttifakı olarak başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Alinur Aktaş olmak üzere 17 ilçedeki adaylarımızın tamamına güveniyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'ın konuşmasının ardından Cumhur İttifakı Yenişehir Belediye Meclis Üyesi adaylarının tanıtımı gerçekleştirildi. - BURSA