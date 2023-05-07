Davutoğlu, Bahçeli'nin "mermi" yorumuna sert konuştu: Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık - Son Dakika
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Davutoğlu, Bahçeli'nin "mermi" yorumuna sert konuştu: Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık

07.05.2023 13:05

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nı "Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözleriyle hedef alan MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Davutoğlu, "Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık. Dün Bahçeli için kara gündü. Bu açık tehdide sessiz kalan Erdoğan için de kara gündür. Buradan sesleniyorum germeyin bu toplumu Trump gibi parlamento basmayı heves etmeyin. Türkiye buna izin vermez" dedi.

Seçime 1 hafta kala Denizli'deki mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündemdeki konulara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP GİBİ PARLAMENTO BASMAYA HEVES ETMEYİN"

Yalova mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Millet İttifakı'nı hedef alarak sarf ettiği "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları, Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vadediyor, Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" sözlerine yanıt veren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı; "Seçime bir hafta kala Bahçeli bizi Millet İttifakı'nı mermi veya müebbetle tehdit etti. Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık! Dün Bahçeli için kara gündü. Bu açık tehdide sessiz kalan Erdoğan için de kara gündür. Buradan sesleniyorum germeyin bu toplumu, Trump gibi parlamento basmaya heves etmeyin. Türkiye buna izin vermez.

"14 MAYIS'TA TÜM HUKUKSUZLUKLAR BİTECEK"

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Dünkü Maltepe mitinginde benim için anlamı farklıydı. Daha önce de binlerce AK Partiliye hitap etmiştim. Bana neden değiştiniz diyorlar ben değişmedim onlar değişti. Ben ilkelerimden taviz vermedim onlar verdi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer bana şöyle demişti 'Biz birbirimizi tanıyamamışız'. Doğru söylüyor tanışamadık gelin tanış olalım birlik olalım. Depremde enkaz altında kalanlara hangi partidensin demedik şimdi de Türkiye bir enkaz altındayken kimseye sormuyoruz kim olduğunu. 14 Mayıs'ta hukuksuzluklar bitecek. Yolsuzluklar gidecek siyasi ahlak yasası gelecek.

"BİZ DAĞILMAYINCA YAMALI BOHÇA GİBİ MASAYA BİRİLERİNİ KATTILAR"

Her türlü meydan okumaya hazırız biz. Nasıl bir ego ki bizi suçlayanlara söylüyorum. 2015'te koalisyon kursaydık ben başbakan Kılıçdaroğlu başbakan yardımcısı ben başbakan olacaktım. Şimdi o cumhurbaşkanı olacak ben yardımcısı ego bunun neresinde. Her ay toplantı öncesi dağılacağız diye kriz beklediler. Ben de her seferinde dağılmamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu masanın asla ve asla dağılmayacağını söyledik aştık her şeyi. Hiçbirimizin nefis ve ego yapmaya lüksü yok. Ne oldu biz dağılmayınca yamalı bohça gibi masaya birilerini kattılar. HÜDA PAR, Yeniden Refah, DSP...

"BİZ SAVCILARI HAREKETE GEÇİRECEĞİZ"

Yabancı istilacılara memleketi terk etmeyeceğiz diyorlar. Kim var George yok, Mike yok.. Kemal var Sinan var Tayyip var yabancı değil ki bunlar. Size mi kalmış sen önce yabancı bankalardaki paraları getir. Trump'tan 'Aptal olma' mektubu gelmişti. Ben destek verdiğim günlerde böyle bir şeye izin vermedim. Ben haber yolladım görevden alın mektubu getireni dedim. Sen misin milli şimdi. Biz savcıları harekete geçireceğiz. Şimdiden söylüyorum. TRT'ye kırmızı bültenle aranan Öcalan'ın kardeşini kim çıkardı? Hesap verecek. Zaten seçimi kazanınca talimata gerek yok özgür olunca onlar açacak."

YORUMLAR (8)
  • MEHMET ÜNAL: sema silkin ünü tanıyan var mı? denizliden millet vekili oldu, şaka gibi Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Çınar İlhami YILDIRIM: Bizde bu zeka kapasitesi, düşünce ve değerlendirme yeteneği varken. Kara delikler daha çok büyür ve bu ülkeyi daha da yer bitirir. Hala kişilerin peşinde insanlar, Yahu kişilerle işiniz ne yapılan ve yapılmayanları değerlendir seneniz. Kişiler değil, VATAN dır baki olan !!!! Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
  • Bülent Yalvaç: Rabbim zillet ittifakı,pkk destekleyici lerini,Amerika , batı, Türkiye ve İslam düşmanlarına fırsat vermesin inşAllah amin Türkiye mizi muzaffer eyle ya Rabbim Cevap Yaz 37 58 Yayından Kaldır
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Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır' sözlerine sert yanıt Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin 'Bu hainler alsa alsa vücutlarına mermi alır' sözlerine sert yanıt

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Son Dakika Politika Davutoğlu, Bahçeli'nin 'mermi' yorumuna sert konuştu: Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu, Bahçeli'nin "mermi" yorumuna sert konuştu: Topunuz mermi olsanız ne yazar yeter artık - Son Dakika
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