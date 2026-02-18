Davutoğlu: Halktan Kopmadım, Kopmayacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Davutoğlu: Halktan Kopmadım, Kopmayacağım

Davutoğlu: Halktan Kopmadım, Kopmayacağım
18.02.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Davutoğlu, halkın zor durumlarını bildiğini ve kopmadığını vurguladı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "O trol çetelerine söylüyorum; sizin kafanızdaki başbakan gibi hiç olmadım ama sizin övdüğünüz insanlar gibi de halktan hiç kopmadım, kopmayacağım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, katıldığı bir canlı yayında eski bir başbakan olarak temsil yükümlülükleri nedeniyle maddi sıkıntılar yaşadığını belirttiği sözlerine gelen tepkilere verdi. Davutoğlu, "Dün bir televizyon programında devlet görevlilerinin özellikle de emekli, görevi bitmiş bakanların, başbakanların devlette başka yerlerde görev almaması gerektiğini, kendi yağlarında kavrulması gerektiğini söylerken ve bunu eleştirirken bir örnek verdim. 'Ben de bu anlamda zor geçiniyorum' dedim. Birileri üstünde tepindi. Niye biliyor musunuz? Onların kafalarındaki başbakan görevde ya kendisini ya yakınlarını zengin eden başbakan. Türkiye'nin başbakan profili bu. Profilleri makamda düşük, gelirde yüksek olanlar. Ben bunu samimiyetle söyledim. Ama cümlenin içinde şunu da söyledim; 'Bu zorlukları çeken vatandaşlarımızın önünde bunu söylemekten hicap duyarım.' Şimdi de hicap duyuyorum" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETLİNİN HALİNİ BİLİRİM'

Ahmet Davutoğlu, ilk iftarını emeklilerle birlikte yapacağını ifade ederek, "Gelecek Partisi olarak bu sene hiçbir salonda iftar etmeme kararımız var. Dar gelirli misafirlerimizle vereceğimiz uygun mekanlar olacak. Biz emeklinin ne çektiğini biliriz. Ben bir hoca olarak bir öğrencinin ne yaşadığını bilirim. Ben asgari ücretlinin halini bilirim. Çırak ve staj mağdurlarının ne durumda olduğunu bilirim. Akademisyenlerin, öğretmenlerin; kitap almayı bırakın, iftar edemeyeceklerini bilirim. Biz halktan kopmadık. O trol çetelerine söylüyorum; sizin kafanızdaki başbakan gibi hiç olmadım ama sizin övdüğünüz insanlar gibi de halktan hiç kopmadım, kopmayacağım" dedi.

Kaynak: DHA

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu: Halktan Kopmadım, Kopmayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:40
TFF, 6 Süper Lig Kulübünü PFDK’ye Sevk Etti
TFF, 6 Süper Lig Kulübünü PFDK'ye Sevk Etti
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:54:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Davutoğlu: Halktan Kopmadım, Kopmayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.