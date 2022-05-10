Davutoğlu, Mersin'e geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu, Mersin'e geldi

10.05.2022 19:17
Davutoğlu, Mersin'e geldi

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mersin'e geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Hal Kompleksi'ne gitti. Mersin Halciler Derneği üyeleri ile bir araya gelen Davutoğlu, ardından Nakliyeciler Sitesi ile merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Cem Evi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Burada Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz, Mersin Cemevi İnanç Kurulu Başkanı Erdoğan Sevin ve dernek üyeleri tarafından karşılanan Davutoğlu, toplantı salonuna geçti. Davutoğlu, toplantı salonunda Mersin Cemevi yönetimi ve üyeleri ile bir araya gelirken Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz, yaptığı konuşmada alevilerin yaşadığı sorunlarla ilgili bugüne kadar bir gelişmenin yaşanmadığını söyledi.

Ardından söz alan Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin programı ve alevilerle ilgili bakış açısına değindi. Parti olarak Türkiye'deki tüm inançlara aynı mesafede olacaklarını ve tüm sorunlarını çözeceklerini ifade eden Davutoğlu, iktidarları döneminde hiçbir vatandaşın, dini inancı nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmayacağını sözlerine ekledi.

Davutoğlu, Mersin'e geldi
Davutoğlu, Mersin'e geldi
Davutoğlu, Mersin'e geldi
Davutoğlu, Mersin'e geldi
YORUMLAR
500
AK Parti'li Taşkın, Mersin'de açılan iskelenin Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını güçlendireceğini söyledi AK Parti'li Taşkın, Mersin'de açılan iskelenin Doğu Akdeniz'deki Türk varlığını güçlendireceğini söyledi Mersin'de otoparkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü Mersin'de otoparkta çıkan yangında 3 araç zarar gördü

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Akdeniz, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Davutoğlu, Mersin'e geldi - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:08:25. #1.11#
SON DAKİKA: Davutoğlu, Mersin'e geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement