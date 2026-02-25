Davutoğlu\'ndan Mazot Uyarısı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Mazot dediğiniz sadece araba için kullanılmıyor; tarımda, her yerde. Enflasyonu tırmandıran, gıda enflasyonunun en önemli faktörlerinden biri mazot" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, dün mazota zam geldiğini belirterek, "Mazot dediğiniz sadece araba için kullanılmıyor; tarımda, her yerde. Enflasyonu tırmandıran, gıda enflasyonunun en önemli faktörlerinden biri mazot. Şimdi peki, bu mazot dünyada arttı da onun için mi artıyor. Hayır. Buradan Mehmet Şimşek'e sesleniyorum; aziz kardeşim, 'Birileri, Hazine'yi soyuyor' diye sen de milleti soymak zorunda mısın? Soyma Allah aşkına. Bugünkü vergi düzeni zulüm düzenidir. Mazot dünyada yüzde 75 artarken, Türkiye'de 1210 oranında artmıştır. Bunun adını koyamazsınız. Sonra da 'Enflasyon niye düşmüyor' diye merak ediyorlar. Ekonomiyi yönetenlere sesleniyorum; enflasyonu düşürmek için bütçe açığını kapatmanız lazım. Bütçe açığını kapatmak için mazota zam yapıp ÖTV'yi, KDV'yi katlarsanız; gıda enflasyonu katlanarak artar" diye konuştu.